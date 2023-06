Pitch Perfect-ster Brittany Snow richt zich op zichzelf na scheiding

„Ik denk dat iedereen hele moeilijke periodes doormaakt. En dan is het aan onszelf hoe we daarmee omgaan, toch?”, zegt Snow. „Iedereen heeft die lastige tijden. Het enige dat ik probeer te doen is op mezelf focussen en alle ruis er omheen uit te schakelen.”

In september 2022 maakten Snow en Stanaland bekend een punt achter hun relatie te zetten. In januari van dit jaar vroeg de actrice de scheiding aan. De twee trouwden in 2020 nadat zij een jaar verloofd waren.

Ingewijden vertelden People eerder dat de twee relatieproblemen kregen doordat Stanaland een van de gezichten werd in de Netflix-realityserie Selling the OC. De actrice zou het niet eens zijn met zijn deelname aan de show over makelaars.