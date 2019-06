Alyssa Milano leest Mueller-rapport voor

Het initiatief komt van het platform Law Works, dat zich hard maakt voor de inzet van gratis juridische hulp aan mensen die dat nodig hebben. Het rapport van Mueller is bewerkt door scenarist Robert Schenkkan.

Mueller onderzocht twee jaar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De aanklager constateerde dat er veel contact was tussen de Russen en het team van Donald Trump. Maar er was geen bewijs van een opzettelijke samenzwering.

De lezing wordt vanaf 21.00 uur lokale tijd gestreamd via de website van Law Works.