Rammstein onderzoekt beschuldigingen van seksueel wangedrag zelf

Verschillende vrouwen uitten de afgelopen dagen, deels anoniem, beschuldigingen aan het adres van de 60-jarige Lindemann. Er zou sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zich allemaal heeft afgespeeld. Het advocatenkantoor moet bijvoorbeeld nagaan of er sprake is van drugsgebruik zonder medeweten van betrokkenen tijdens concerten.

Sommige vrouwen zouden seks hebben gehad tegen hun wil en anderen beweren dat ze gedrogeerd werden. Jonge vrouwen zouden tijdens concerten uitgekozen worden, en dan de vraag krijgen om naar een afterparty te gaan. In een statement reageerde de band enkele dagen geleden reeds dat die de beschuldigingen "buitengewoon ernstig" neemt.

Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour. Deze week speelt de band vier dagen in München. Hiervoor zijn al wijzigingen doorgevoerd. Zo zal er bijvoorbeeld geen zogeheten 'row zero' zijn waar jonge, meestal vrouwelijke, fans uit het publiek op werden gezet. Ook zijn er geen afterparty's gepland. In juli geeft de band twee optredens in Groningen.