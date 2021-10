Alle zintuigen op scherp door theaterproductie ’Taste’

Lifestyle

Dagrecept: Noors stoofpotje van kool en lamsvlees

Zul je net zien dat het plotseling stralend weer is als je je hebt ingesteld op herfstgerechten! Ik had hetzelfde mooie herfstweer in Lapland een paar weken terug, waar ik in het Noorse deel vrij onverwacht schapen tegenkwam. Wat blijkt: de Noren houden wel van lamsvlees!