’Koning Charles wil dat Meghan voorgoed stopt met podcast’

Premium Columns

Máxima vindt het leuk om aan de bal te zijn en te blijven

Gaan we wel of gaan we niet? Het was een vraag die op de redactie opkwam toen de koning zijn werkbezoek naar de Verenigde Staten moest afzeggen. Máxima ging wel. Maar ja, Willem-Alexander is het staatshoofd. De vraag was of de reis de moeite en de investering waard zou zijn.