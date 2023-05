’Danny Masterson drogeerde zijn slachtoffers’

De 47-jarige Masterson wordt ervan beschuldigd drie vrouwen tussen 2001 en 2003 te hebben verkracht. „De verdachte drogeert zijn slachtoffers om controle te krijgen. Hij doet dit om zijn slachtoffers het vermogen te ontnemen om in te stemmen”, zei de openbaar aanklager in de rechtbank in Los Angeles. „Wil je geen seks hebben? Je hebt geen keuze. De verdachte maakt die keuze voor deze slachtoffers. En hij doet dat steeds weer opnieuw.”

De acteur zou met de vermeende verkrachting zijn weggekomen door steun van Scientology, de kerk die hij aanhangt en waarvan zijn vermeende slachtoffers oud-lid zijn. „De kerk leerde zijn slachtoffers dat het geen verkrachting was. Je hebt dit zelf veroorzaakt en bovenal, je mag nooit naar de politie gaan”, zei de aanklager. „Voor Scientology is de verdachte een beroemdheid en is hij onaantastbaar.”

De jury gaat nu in beraad over het vonnis. Vorig jaar werd de zaak nietig verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden, waarna aanklagers een nieuwe zaak startten. Masterson ontkent alle aantijgingen.