John Oates: ’Ik heb met duizenden vrouwen bed gedeeld’

„Als je niet hebt geleefd in de jaren 70 en 80, als je geen rockster was in die tijd, kan je niet begrijpen hoe dat was. Er waren geen mobiele telefoons, dus niemand maakte foto’s van je. Er waren geen sociale media”, legt Oates uit. „Het was onschuldiger. Ik ontmoette een meisje en had een soort relatie met haar. En dan ging ik weg en zag ik haar misschien zes maanden later weer.”

De muzikant zegt compleet helder te zijn geweest in die periode. „Cocaïne was overal. Maar Daryl Hall en ik hadden er geen problemen mee, want we gebruikten het niet”, zegt de nu 71-jarige rocker. „Daryl en ik wisten dat we voor de rest van ons leven muzikanten gingen zijn, en de enige manier om muzikanten te blijven was onszelf niet verliezen.”