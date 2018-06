André en Monique wilden niet verliefd worden

Een vriendin van André stelde voor dat ze met zijn drieën eens wat gingen drinken. Zij vond de twee bij elkaar passen, met hunzelfde humor. De avond ervoor zorgde André ervoor dat het een heuse date werd, door de vriendin af te zeggen. En zo zaten Monique en André samen te dineren bij ’The Red Sun in Blaricum, hij wilde duidelijk indruk maken’.

In de auto kletsten ze na, luisterden muziek, hij legde zijn hoofd op haar schouder. „Hij zocht een soort geborgenheid. Uiteindelijk kwam die kus er wel natuurlijk.” Maar verliefd worden zou niet aan de orde zijn. „Hij stapte de auto uit en ik zei: ‘Niet verliefd worden, hè?’ Hij: ‘Jij ook niet, hè?’ Ik, heel stoer: ‘Ikke niet.’”

Betere tijden

Maar na twee weken bekenden de twee elkaar toch hun liefde. En na vier jaar krijgt Monique nog steeds vlinders in haar buik als ze hem ziet. Maar iedereen weet ook over hun liefdesproblemen, door Privé al vroeg opgemerkt. De oorzaak: zijn drukke werkschema. André verliet het huis, Monique liet weten dat ze echt geen half jaar op hem ging zitten wachten en na een zonnige vakantie in Mexico besloten de twee het toch weer samen te proberen.

Een paar dagen na terugkeer trok André weer bij zijn gezin in en ondertussen zoeken ze een andere gezamenlijke woning om met André Jr. te gaan wonen. Of André dan wel meer tijd kan maken voor vrouw en kind? „Ik hoop van harte op betere tijden”, laat Monique in Beau Monde nog maar eens weer weten.