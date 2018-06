Voormalig Playboy-model Kendra Wilkinson blijft van ex houden

„Ik ben maar begonnen met het pakken van mijn spullen. Meer pijn kan mijn hart niet aan. Ik heb vandaag behoefte aan gebeden en kracht. Ik heb zo hard gewerkt voor mijn huis”, schreef het 32-jarige model bij een foto van een lege verhuisdoos.

Kendra was jarenlang één van de vriendinnen van Hugh Hefner en vormde met Holly Madison en Bridget Marquardt vijf seizoenen lang The Girls Next Door in de gelijknamige realityserie, die in Nederland te zien was als The Girls Of The Playboy Mansion.

„Ik probeer er maar het beste van te maken in het leven”, zegt de als blondine bekend staande schoonheid, die onlangs haar haar rigoreus bruin verfde. „Ik ben teleurgesteld omdat de wereld waarvan ik dacht dat die voor altijd zou blijven nu tot een einde komt. Ik ben niet perfect in de manier waarop ik met pijn omga, maar ik word sterker. Mijn kinderen, vader, moeder, vrienden en therapie helpen daarbij.”

In april dit jaar bevestigde Kendra Wilkinson de scheiding. Wilkinson en Baskett trouwden in 2009. Ze hebben een zoon en een dochter. Hun huwelijk was het afgelopen jaar al wankel, nadat de American Football-speler een affaire had met een transseksueel model. En ondanks de pijn van de scheiding laat Kendra weten dat ze ook nog steeds van Hank houdt . „Liefde zal altijd winnen in mijn hart en zal er altijd zijn voor de mensen van wie ik houd en ja, van hem.”