Selena Gomez: ’Partner moet betrouwbaar, lief en ondersteunend zijn’

„Selena heeft een paar gezellige avondjes uit gehad met Jimmy, maar stelt zichzelf geen doelen wat betreft een eventuele relatie. Ze vindt het leuk om te daten, maar voelt zich er ook prettig bij om single te zijn. Ze zit nu niet te wachten op een serieuze relatie”, aldus Gomez’ woordvoerder.

Volgens de woordvoerder zit Selena’s geluk niet in het hebben van een partner. „Ze focust zich op dat wat haar gelukkig maakt. En dat kan van alles zijn. Het is raar om te denken dat geluk slechts van een geliefde zou kunnen komen. Daarbij stelt ze hoge eisen aan de persoon die uiteindelijk haar levenspartner wordt. Die persoon moet betrouwbaar, zelfverzekerd, lief, grappig en ondersteunend zijn. Voor minder gaat ze niet en dat is meer dan terecht. Ze verdient niets dan het allerbeste.”