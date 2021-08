Lizzo in tranen door haatreacties

Volgens Lizzo wordt ze sinds de release van haar single Rumors, afgelopen vrijdag, bestookt met negatieve reacties over haar gewicht en racistische opmerkingen. „Mensen die iets gemeens zeggen. Het overgrote deel kwetst me niet en doet me niks”, zei de zangeres met tranen in haar ogen tijdens een livesessie op Instagram. „Maar ik denk dat omdat ik zo hard heb gewerkt mijn tolerantie lager is en ik minder geduld heb. Ik ben gevoeliger en het komt binnen.”

Rapper Cardi B, met wie de zangeres Rumors opnam, neemt het op Twitter op voor Lizzo. „Het maakt niet uit of je nou dun, dik of van plastic bent.”