Dit zijn de winnaars Holland’s Got Talent!

Aan het begin van de uitzending waren nog acht finalisten over. Amber, Romain en Tommy & Rowan gingen naar de laatste drie waarna het publiek in de zaal het definitieve oordeel mocht vellen.

Het duo is ontzettend blij met de winst. „We hebben er zo ongelooflijk hard voor gewerkt”, laten ze aan het ANP weten. „Het is bijna onwerkelijk dat het gewoon echt is gelukt. Het is de beste beloning voor ons harde werk.”

Prijzengeld

„We vinden het misschien wel het allermooiste dat we door middel van dit programma zoveel mensen hebben kunnen bereiken en raken, dat is voor ons nog steeds het allerbelangrijkst.”

De twee hebben ook al een idee wat ze met het gewonnen geld willen doen. „Wij willen een deel gebruiken om te investeren in onze shows en in een speciaal programma waarbij we door middel van dans mensen kunnen helen en helpen.”

Het elfde seizoen van Holland’s Got Talent werd opnieuw gepresenteerd door Humberto Tan. Ali B verving Dan Karaty in de jury. Chantal Janzen, Angela Groothuizen en Paul de Leeuw maakten het kwartet juryleden compleet.