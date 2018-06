Dieuwertje Blok: ’Maak gebruik van mijn ervaring’

Hoewel het volgens haar heel erg voor de hand ligt om te zeggen dat het met haar leeftijd te maken heeft, weet ze het niet zeker. „Het kan ook te maken hebben met het feit dat ik al veertig jaar op tv ben en dat er ook natuurlijk nieuwe generaties op de deur kloppen.”

„Nee, dat vind ik niet stom, zo gaat dat, dat is logisch. Alleen – en ik wil er alle ruimte voor geven – ik wil daar niet automatisch voor weggaan.” De ervaren Dieuwertje - de laatste jaren vooral bekend vanwege het Sinterklaasjournaal - zit daarover in dubio. Ja, ze wil dat er ruimte is voor nieuw en jong talent. Maar: „Ik heb zoveel ervaring en neem zoveel jaren mee: maak daar ook gebruik van. Dat is een goede mix.”

Ook in haar privéleven merkt ze dat ze minder wordt opgemerkt. „Op een gegeven moment wordt er niet meer naar ons gekeken als je van onze leeftijd bent.”