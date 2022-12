S10 genoot minder van Songfestival dan gehoopt: ’Lijf ging op slot’

Kopieer naar clipboard

S10 heeft minder van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival genoten dan ze had gehoopt. In Turijn was ze onderdeel van „een hele grote machine” en dat is als artiest niet fijn, vertelt de zangeres zaterdag in NRC.