Zieke Johan Vlemmix: ’Mijn lijf is gesloopt’

Johan Vlemmix is ernstig ziek. ,,Niemand weet dat het zo heftig is. Het lucht op om het nu te vertellen.’’ Ⓒ Weekblad Privé

Johan Vlemmix (60) is ernstig ziek. De Brabander heeft verschillende botaandoeningen en moet noodgedwongen al zijn bezittingen en villa’s verkopen. In gesprek met Privé vertelt hij voor het eerst dat hij nauwelijks nog energie heeft. Zelfs zijn drie kinderen wisten tot vandaag niet hoe ernstig de situatie is. „Mijn lijf is compleet gesloopt.”