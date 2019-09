Moby laat ’Vegan for life’ op hals tatoeëren

Moby deelt een foto van zijn tattoo op Instagram. „Ik ben nu bijna 32 jaar veganist, dus het leek me wel veilig om deze tatoeage te nemen”, grapt de 54-jarige muzikant. „Daarbij is mijn inzet voor dierenrechten mijn levenswerk. En voor als dat nog niet duidelijk was: het heeft een dubbele betekenis.”

De zanger bedankt daarna Kat Von D, die de tatoeage blijkbaar heeft gezet. Dierenrechtenorganisatie PETA reageert enthousiast op de tattoo. „We vinden ’m geweldig! Jouw toewijding om dieren te helpen gaat nog zoveel verder dan deze tatoeage.”

De muzikant spreekt zich vaker uit over zijn levenskeuzes. Vorige maand schreef hij op Instagram: „Ik ben veganist en een dierenrechtenactivist om verschillende redenen: gezondheid, klimaatverandering, antibiotica-resistentie etc., maar ik ben vooral een veganist en dierenrechtenactivist, omdat ik geloof dat ieder dier het recht heeft een leven te leiden zoals het dat zelf wil.”