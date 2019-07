Negentien landen naar Junior Songfestival

Spanje keert na dertien jaar afwezigheid terug in het deelnemersveld, terwijl Azerbeidzjan en Israël zich hebben teruggetrokken. Nederland is er zoals elk jaar ook weer bij. Samen met Wit-Rusland is Nederland het enige land dat bij alle edities aanwezig was.

Het zeventiende Junior Eurovisiesongfestival vindt op 24 november plaats in het Poolse Gliwice na de overwinning van Polen vorig jaar in Wit-Rusland.