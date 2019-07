Indringer bij Buckingham Palace

De indringer zou via een hek aan de voorkant binnen zijn gekomen en begon vervolgens op verschillende deuren te bonzen. Het zou vier minuten hebben geduurd totdat hij werd opgepakt door de politie. Deze was al aanwezig op het terrein in verband met de standaard beveiliging van koningin Elizabeth.

„Een man slaagde er in om over de poorten van Buckingham Palace te springen, maar hij werd snel en met succes opgepakt door de politie ter plaatse”, laat een woordvoerder van Buckingham Palace aan The Mirror weten.