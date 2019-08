Ook Sam Feldt, San Holo en Steve Aoki op Amsterdam Dance Event

De lijst van nieuwe namen op de line-up is aanzienlijk. Andere grote namen zijn: Avalon Emerson, Apparat, Carista, Carl Craig, Colin Benders, Floorplan, Jayda G, Jeremy Underground, Maya Jane Coles, Peggy Gou, rRoxymore, upsammy en Vladimir Ivkovic.

Eind juni was al bekendgemaakt dat onder anderen Martin Garrix, Tiësto, Jeff Mills, The Black Madonna, Amelie Lens, Carl Cox, DJ Nobu, Helena Hauff en Identified Patient gaan optreden.

ADE, dit jaar van 16 tot en met 20 oktober, is afgelopen jaren uitgegroeid tot het belangrijkste wereldwijde platform voor elektronische muziek en verwacht dit keer meer dan 400.000 bezoekers te verwelkomen. In totaal maken ruim 2500 artiesten en 600 sprekers hun opwachting in bijna 200 locaties.