Fans hoeven niet te vrezen Zwangere Helene Fischer: ’Ik zal blijven optreden’

Begin volgend jaar verwacht Duitslands grootste superster, Helene Fischer, haar eerste kindje. Dat had ze liever nog even voor zichzelf gehouden. Ⓒ ANP/HH

Superster Helene Fischer baalde flink toen een van haar ’vertrouwelingen’ aan de Duitse media had gelekt dat ze in verwachting is. De zangeres had het graag nog even voor zichzelf en haar vriend Thomas Seitel (36) gehouden, maar nu kon ze niet anders dan het blijde nieuws via sociale media te bevestigen. Haar fans hoeven zich overigens geen ’zorgen’ te maken. „Ik zal het moederschap combineren met het blijven geven van optredens en concerten...”