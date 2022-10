Star Trek-acteur William Shatner na ruimtereis: ’Ik kreeg het gevoel van hoop terug’

William Shatner Ⓒ Getty Images

Acteur William Shatner heeft meer bewondering en liefde voor de aarde gekregen na zijn ruimtereis vorig jaar. Het gevoel verraste de Star Trek-acteur, schrijft hij volgens vakblad Variety in zijn onlangs verschenen boek Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder.