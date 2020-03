Buckingham Palace reageert op coronanieuws prins Charles

Queen Elizabeth Ⓒ ANP

Koningin Elizabeth, die in Windsor verblijft, heeft geen klachten, liet Buckingham Palace weten in reactie op het nieuws over Charles. De 93-jarige vorstin zag haar oudste zoon op 12 maart voor het laatst, meldt persbureau Reuters. Dat zou echter nog zijn voor het vroegst mogelijke moment waarop Charles zelf besmet kon raken met het virus.