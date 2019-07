Modeontwerper Marc Jacobs krijgt oeuvreprijs tijdens MTV VMA’s

Marc lijkt een logische keuze voor de eerste modeprijs van de muziekzender. Zo verschenen er in zijn collectie in 2017 truien met het logo van MTV en laat hij zich in zijn ontwerpen geregeld inspireren door muziek.

De modeontwerper vertelde eerder al een bijzondere band met MTV te hebben. „MTV had altijd de coolste grafische filmpjes. Wat ze zeiden en tegen wie ze het zeiden raakte altijd precies de juiste snaar. Het sprak me ontzettend aan en ik denk ook de hele generatie uit die tijd. Ze zijn altijd in mijn geheugen gegrift gebleven en nooit weggegaan. Ze zijn iconisch.”

Succesvol

Marc was van 1997 tot en met 2014 creatief directeur van modehuis Louis Vuitton. Al sinds de jaren tachtig heeft hij ook labels onder zijn eigen naam waarmee hij zeer succesvol is. De Amerikaan werd meerdere keren uitgeroepen tot modeontwerper van het jaar voor verschillende dames-, heren- en accessoirecollecties.

De MTV VMA’s worden op 26 augustus uitgereikt in New Jersey. De show wordt aan elkaar gepraat door komiek en acteur Sebastian Maniscalco.