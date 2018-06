Josh Brolin verwacht dochter met derde vrouw

„Er is een nieuwe sheriff in de stad, en ze is nog niet groter dan een aardappel. Houd je hoeden vast”, schrijft Brolin bij de foto. Kathryn onthulde daarna dat ze een meisje verwacht.

Het wordt het eerste kind voor de vijftigjarige Josh Brolin en Kathryn samen. Twee jaar geleden traden Josh en Kathryn in het huwelijk. Ze hebben sinds maart 2013 een relatie. Dit was een maand nadat Brolin en zijn ex-vrouw Diane Lane hun scheiding hadden bekendgemaakt na een huwelijk van acht jaar.

De acteur was van 1988 en 1994 ook al getrouwd, destijds met actrice Alice Adair. Uit dat huwelijk heeft hij twee volwassen kinderen, dochter Eden (28) en zoon Trevor die volgende maand dertig wordt.