Is dit een hint dat het over is tussen Sarah en André Hazes?

Ⓒ ANP/HH

Terwijl de geruchtenmachine momenteel overuren draait over een mogelijke breuk tussen André Hazes en Sarah van Soelen, lijkt een foto op het Instagramaccount van laatstgenoemde extra olie op het vuur te gooien. Er is namelijk geen spoor te bekennen van het kettinkje met Andrés naam dat ze normaal altijd draagt.