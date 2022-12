Koningin Sonja: Harald mag snel weer naar huis

De 85-jarige Harald werd maandag opgenomen vanwege een infectie. Hij wordt behandeld in het Rikshospitalet in de Noorse hoofdstad Oslo en krijgt daar antibiotica toegediend.

Eind november was Harald ook al een paar dagen met ziekteverlof. Toen kampte hij met een verkoudheid, maar kon hij na een paar dagen weer aan het werk. In de tussentijd nam zijn zoon kroonprins Haakon een paar afspraken van Harald over. In de zomer lag Harald met koorts in het ziekenhuis.