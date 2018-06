Roseanne Barr van de buis na racismetweet

”Roseanne’s Twitter-verklaring is afschuwelijk, weerzinwekkend en in strijd met onze waarden, en we hebben besloten om haar show te annuleren”, aldus ABC Entertainment-topman Channing Dungey in een verklaring.

In een tweet drijft Roseanne de spot met Valerie Jarrett. De actrice maakt een toespeling op de afro-Amerikaanse achtergrond en haar religie, de islam. „Muslim brotherhood & planet of the apes hebben een baby-vj”, twitterde zelfverklaard Donald Trump-fan Roseanne. Dat leverde een storm van kritiek op. Een inderhaast verstuurde excuus-tweet van Roseanne was niet genoeg om de ophef te doen verstommen.