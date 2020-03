Artiesten streamen vanuit huis via Privé Podium

„We werken met man en macht om dit zo snel mogelijk van de grond te krijgen. We proberen zoveel mogelijk artiesten te verzamelen om op deze plek hun performances te streamen. Dan maak je reclame voor elkaar en kan het publiek in één oogopslag zien wat er allemaal te doen is!”, zegt het platform op hun website. „Het idee is dat artiesten betaalt hun werk kunnen doen, voor kleine of grotere groepen.”

Het platform doet eerst wat testjes met reeds aangesloten artiesten. Zanger Charly Luske trapt af met een livestream op donderdagavond, waarin hij samen met zangeres Shirma Rouse te zien is. Ook Penoza-acteur Loek Peters komt voorbij. Over een week hoopt het platform de eerste optredens in te plannen.