Akwasi weer vader geworden

„Mijn vriendin raakte in verwachting van ons tweede kindje in een hele contradictieve periode (turbulent vs zegeningen) in mijn leven. In no time werd sociale media een negatieve, toxische ruimte waardoor ik het nieuws vooral binnen mijn eigen kringen deelde en liever niet op de socials”, aldus de 33-jarige Akwasi, die al een dochtertje heeft met zijn vriendin.

De rapper heeft een zoontje gekregen. „Hij is gezond en hij is prachtig.”

Black Lives Matter

Akwasi kwam vorig jaar onder vuur te liggen tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar zei Akwasi onder meer dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem tegen zou komen. Omdat hij publiekelijk afstand nam van zijn opmerking besloot het Openbaar Ministerie hem niet te veroordelen voor ’opruiing’.

De uitspraken bleven Akwasi desondanks achtervolgen. Tijdens een interview in december met de EO liep de rapper weg toen het onderwerp ter sprake kwam. Ook dwong hij de makers de gemaakte opnames te wissen en nam hij twee laptops mee. Na het incident besloot de rapper voorlopig achter de schermen te blijven bij Omroep ZWART, waarvan hij medeoprichter is.