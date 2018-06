Roseanne Barr ook gedropt door management

De maatregel komt nadat ABC had besloten haar televisieserie Roseanne niet meer uit te zenden vanwege een tweet van de actrice waarin ze de spot drijft met Valerie Jarrett, voormalig adviseur van oud-president Barack Obama. Barr maakt een toespeling op de afro-Amerikaanse achtergrond en haar religie, de islam.

„Wij zijn zeer bedroefd door de schandelijke en onaanvaardbare tweet van Roseanne Barr”, schrijft de leiding van het agentschap in een interne memo aan medewerkers. „Wat ze schreef is in tegenspraak de kernwaarden van ons persoonlijk en van het bedrijf. Daarom hebben wij haar laten weten dat wij haar niet meer zullen vertegenwoordigen. Roseanne Barr is met onmiddellijke ingang geen klant meer.”