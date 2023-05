Daft Punk deelt nooit uitgebrachte track in centrum van Parijs

Infinity Repeating is de naam van het nummer dat werd opgenomen toen de mannen achter Daft Punk aan hun plaat Random Access Memories werkten. Het nummer heeft het echter nooit tot dat album uit 2013 geschopt. Komende vrijdag zal het wel verschijnen op een heruitgave van dat album inclusief nooit uitgebracht materiaal.

Twee jaar nadat Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo stopten met Daft Punk kunnen fans het nummer donderdag al beluisteren, al is dat eerst alleen bij het Centre Pompidou. Dat centrum voor moderne kunst was het startpunt van het succesvolle duo, aangezien ze daar samen als tieners in 1992 een rave bijwoonden die hun ogen opende.

„De eerste rave waar we naartoe gingen was op het dak van het Pompidou”, zei Bangalter volgens AFP eerder in een podcast. „We ontdekten een andere stijl muziek, net als een andere energie. Mensen dansten op nummers die ze niet kenden. We zeiden tegen onszelf dat we wel iets konden met die elektronische muziek.”