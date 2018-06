Henk Westbroek niet langer in levensgevaar

Henk raakte besmet met de legionella-bacterie. Hij verkeerde zelfs in levensgevaar. Maar hij is herstellende en dat komt volgens hem door zijn behandelende artsen. „Als gevolg van een knappe analyse van longartsen en een behandeling op maat in het Diaconessenhuis van Utrecht, ben ik niet langer in levensgevaar”, schrijft Henk in een tweet.

De presentator van RTV Utrecht bedankt het medisch personeel dan ook. „Grote dank medische staf”, schrijft hij. Henk werd vorige week met spoed opgenomen en kreeg een intensieve antibioticakuur.