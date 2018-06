Snoop Dogg vestigt wereldrecord 'gin and juice'

In een glas van 5 meter hoog mixte Snoop samen met collega-rapper Warren G en Top Chef-winnaar Michael Voltaggio een cocktail van 500 liter. Daarvoor hadden ze 180 flessen gin en 38 kannen sinaasappelsap nodig.

Of de prestatie van de 46-jarige Snoop Dogg de geschiedenisboeken ingaat is nog de vraag, maar hij zal in ieder geval terug te vinden zijn in het Guinness recordboek. De organisatie Guinness World Records maakte bekend dat er een officieel wereldrecord was gevestigd met de megacocktail, die werd afgemaakt met een enorm rietje, een parasolletje en gegarneerd met een hele ananas en een meloen op een zwaard.