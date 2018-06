'Diane Kruger in verwachting van eerste kindje'

De geruchten over een mogelijke zwangerschap gaan al sinds het filmfestival in Cannes. Volgens de website verhulde Kruger haar babybuikje toen in een oversized jurk. Ook viel het mensen op dat ze de laatste tijd geen druppel alcohol aanraakte bij allerlei evenementen.

De 41-jarige actrice en haar vriend verschenen voor het eerst samen op de rode loper tijdens de Golden Globes in januari. Kruger was van 2001 tot 2006 getrouwd met Guillaume Canet en had daarna tien jaar een relatie met Joshua Jackson. Reedus heeft al een zoon uit een eerdere relatie, Mingus van 18.