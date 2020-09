Ondanks mishandeling is Rihanna goede vrienden met Chris Brown

„Het voelde alsof hij de enige was die werd gehaat”, vertelt ’Riri’. „Het was vreemd en verwarrend omdat ik boos en gekwetst was en omdat ik me verraden voelde, maar hij maakte de fout omdat hij toen hulp nodig had.”

Vlak voor de Grammy Awards in 2009 viel Chris haar aan. Hij bekende de mishandeling en werd later veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar.

Rihanna zegt ondanks het voorval nog steeds van Chris Brown te houden. „We hebben aan onze vriendschap gewerkt en zijn nu zeer, zeer goede vrienden. We hebben weer vertrouwen opgebouwd.”