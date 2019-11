William en Harry komen elkaar tegen bij herdenking

Het weerzien komt een aantal weken nadat William naar verluidt zou zijn geschrokken van de openhartige verhalen van Harry en Meghan. De hertog en hertogin van Sussex lieten in de ITV-documentaire Harry & Meghan: An African Journey weten het zeer moeilijk te hebben met de vele media-aandacht, vooral van de Britse tabloids. William maakt zich zorgen, liet een paleisbron weten aan de BBC. De hertog van Cambridge hoopt volgens de ingewijde dat de twee ’in orde’ zijn.

Zoals gebruikelijk was de koninklijke familie royaal vertegenwoordigd bij dit jaarlijkse evenement van de Royal British Legion, de Britse veteranenorganisatie. De Queen werd eveneens vergezeld door haar drie zoons Charles, Andrew en Edward en dochter Anne, en hun partners. Dat betekende dat Camilla voldoende was hersteld van haar luchtweginfectie om het festival bij te wonen. Onder de genodigden was ook premier Boris Johnson.

De Britse royas in de Royal Albert Hall in Londen.

Herdenking

De herdenking wordt zondag voortgezet bij de Cenotaph in Londen, waar de oorlogsslachtoffers van de twee wereldoorlogen en de conflicten daarna, zoals Afghanistan en Korea, plechtig worden herdacht met twee minuten stilte, kransleggingen en een parade. Koningin Elizabeth legt haar krans niet langer zelf, maar heeft die taak overgedragen aan prins Charles. Zelf kijkt ze vanaf het balkon van het ministerie van Buitenlandse- en Gemenebestzaken toe.

De Britten houden hun Dodenherdenking ieder jaar op de tweede zondag van november. Dat is de zondag die het dichtst ligt bij 11 november, de dag waarop in 1918 met een wapenstilstand een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Remembrance Day heette vroeger dan ook Wapenstilstandsdag.