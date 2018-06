’Weinstein had relatie met beschuldiger’

Weinstein is momenteel op borgtocht vrij in de zaak. Zijn raadsman Ben Brafman noemde de verkrachtingaanklacht tegen hem volgens onder meer ABC News absurd. De advocaat sprak met een aantal verslaggevers bij een rechtbank in New York, waar hij een overleg had gehad met de openbaar aanklager.

De inhoud van dat gesprek is door een rechter als vertrouwelijk bestempeld. Brafman liet desondanks weten dat hij zijn zorgen had geuit over de druk van het publiek om te procederen in de zaak. Hij verklaarde ook te vrezen dat toekomstige juryleden beïnvloed zullen zijn door de publiciteit die de zaak het afgelopen half jaar heeft gekregen.