Cast Roseanne reageert op rel rond Barr

Sara Gilbert, die dochter Darlene speelde en de drijvende kracht was achter de reboot van de show, liet weten de post van haar televisiemoeder en andere berichten van Roseanne weerzinwekkend te vinden. „Die geven niet de overtuiging van onze cast en crew weer, of van ieder ander die iets met de show van doen heeft. Ik ben op z’n zachtst gezet teleurgesteld in wat ze heeft gedaan.”

De comèdienne (65) viel in een tweet een voormalig adviseur van oud-president Obama aan. Roseanne maakt een toespeling op de Afro-Amerikaanse achtergrond van Valerie Jarrett en haar religie, de islam. „Muslim brotherhood & planet of the apes hebben een baby-vj”, twitterde de Trump-supporter. Dat leverde een storm van kritiek op. Een inderhaast verstuurde excuus-tweet van Roseanne was niet genoeg voor zender ABC, dat bekendmaken te stoppen met sitcom Roseanne.

Toen dat nieuws bekend werd, liet Sara weten ontzettend verdrietig te zijn om de gebeurtenissen. „Dit is heel moeilijk voor ons allemaal, omdat we een show hebben gecreëerd waarin we geloven, waar we trots op zijn en die het publiek graag ziet. Een show die losstaat van de meningen en uitspraken van één castlid.”

Pestkoppen

Emma Kenney, die haar dochter speelt in Roseanne, liet weten dat zij haar management belde om duidelijk te maken dat ze opstapte bij de serie, toen ze hoorde dat de sitcom was gecanceld. „Ik voel me gesterkt door iedereen bij ABC die zijn opgestaan tegen die machtsmisbruik. Pestkoppen zullen nooit winnen”, aldus de 18-jarige Shameless-actrice.

Ook Michael Fishman, die voor de reboot zijn rol van zoon DJ oppakte, liet van zich horen. „Ik ben er kapot van. Niet vanwege het einde van de show, maar voor iedereen die er met hart en ziel aan heeft gewerkt”, aldus de acteur, die schrijft de uitspraken van Roseanne met klem af te keuren. „Onze show streefde ernaar om verschillende achtergronden en meningen te omarmen met een open dialoog. We moeten opstaan tegen vooroordelen, haat, onwetendheid en intolerantie.”

