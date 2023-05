Rob Lowe al 33 jaar nuchter: ’Geweldige en dankbare reis’

De 59-jarige Lowe vertelde eerder dat hij als tiener veel begon te drinken en zich uiteindelijk liet behandelen voor alcoholisme. Aan anderen die nu kampen met een verslaving schrijft Lowe dat „hoop en vreugde wachten op je als je het wilt en bereid bent ervoor te werken.” „Mijn leven is vol van liefde, familie, God, kansen, vrienden, werk, honden en plezier”, meent de acteur.

Lowe is bekend van series als The West Wing en Parks and Recreation en films als The Outsiders en Hotel New Hampshire.