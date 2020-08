Neemt Felipe zijn vader Juan Carlos de koningstitel af?

Juan Carlos (82) is dus geen ex-koning, al gebruiken Spaanse media gemakshalve ’koning-emeritus’ om onderscheid te maken met opvolger koning Felipe. De Spaanse regeling is anders dan die in Nederland, waar koningin Beatrix na het ondertekenen van de akte van abdicatie weer prinses Beatrix werd. Ze volgde het voorbeeld en precedent dat haar grootmoeder koningin Wilhelmina in 1948 had geschapen en dat in 1980 door koningin Juliana was overgenomen.

Op die manier is er geen verwarring over wie de koning(in) is. Maar Spanje is niet de enige die de terugtredende koning zijn titel liet behouden. België deed in 2013 hetzelfde met koning Albert II, met als gevolgd dat er opeens ook drie koninginnen waren: koningin-weduwe Fabiola, de net gepensioneerde koningin Paola en de nieuwe koningin Mathilde. Japan loste het vorig jaar op door de afgetreden keizer Akihito voortaan keizer-emeritus te noemen.

Of Felipe zijn vader de koningstitel afpakt, is op dit moment niet duidelijk. Bij zijn zus Cristina en zwager Iñaki heeft hij wel de hertogentitel afgenomen, maar dat kon zonder tussenkomst van het parlement. Een debat in de Cortes over de monarchie en het nut daarvan willen de koning en premier Pedro Sánchez voorkomen.