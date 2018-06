Sterren juichen voortijdig einde Roseanne toe

„Ze heeft gekregen wat ze verdient”, aldus showrunner Shonda Rhimes, die televisieprogramma’s als Grey’s Anatomy en Scandal bedacht. „Zoals ik mijn 4-jarige uitleg: je maakt keuzes met je daden. Roseanne heeft een keuze gemaakt. Een racistische. ABC heeft een keuze gemaakt. Een menselijke.” Ze voegde eraan toe mee te leven met alle onschuldige mensen die aan de show werkten en hier nu onder lijden.

Roseannes ex-man en oud-castlid van de sitcom Tom Arnold liet weten respect te hebben voor Bob Iger, de topman van Disney, dat eigenaar is van zender ABC. „Een moeilijke beslissing met financiële consequenties voor dit bedrijf, maar het is juist voor Amerika.” Guardians Of The Galaxy-regisseur James Gunn reageerde op Twitter op beschuldigingen dat ABC Roseanne de mond snoerde. „Ik wou dat mensen begrepen wat vrijheid van meningsuiting is en wat niet. Roseanne mag zeggen wat ze wil. Dat betekent niet dat ABC haar show hoeft blijven te financieren.”

Josh Gad twitterde: „Ik hoop echt dat er een dag komt dat we de waarden die we verwachten van onze acteurs, producenten, religieuze leiders, autoriteiten en hardwerkende mensen, ook de standaard worden voor onze president.” Will & Grace-actrice Debra Messing meldde in tranen te zijn. „Ik ben zo opgelucht en dankbaar. De haat die uit de omgeving van Trump komt eist een tol op onze ziel. Ik dacht niet dat het zou gebeuren, ik had er geen vertrouwen in. Dank, ABC.”