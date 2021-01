Foo Fighters vinden Donald Trump ’een clown’

De band trad op bij het concert na de inauguratie van Joe Biden met het nummer Times Like These. Hawkins is vooral blij dat hij zich niet meer hoeft te schamen voor zijn land, nu Trump eenmaal vertrokken is. „We hebben al vier jaar een stel boeven in de uitvoerende macht, er is veel schade aangericht - het had erger kunnen zijn”, vertelt hij. „Ik denk dat het echt beter met ons zal gaan, nu we een capabele leider hebben.”

Het nieuwe album van Foo Fighters, Medicine At Midnight, komt op 5 februari uit. Het is het tiende studioalbum van de Amerikaanse band van zanger/gitarist Dave Grohl.