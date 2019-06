Boer Marnix woont samen met vriendin

Dat laat Marnix, die te zien was in het afgelopen seizoen van Boer zoekt Vrouw, weten op de website van het programma. Daarop staat ook te lezen dat Emmie haar woning in België heeft opgezegd en op zoek is naar werk. In de tussentijd helpt ze Marnix mee op zijn paardenfokkerij.

Bij de zoon van voormalig wielerkampioen Gerrie Knetemann wilde het niet helemaal lukken tijdens zijn deelname aan de agrarische datingshow. Zo miste hij het vuurwerk en de kriebels. Met Emmie is hij echter al meer dan twintig bevriend en nadat Marnix zonder vlinders terugkeerde van zijn romantische citytrip met Janneke, sloeg de vonk tussen Emmie en de paardenfokker over. „We zijn net een peper- en zoutstel. Ik denk iets, en Emmie zegt het. Het zit gewoon goed, en dat is hetgeen waar ik naar op zoek was!”

Over de verdeling van het ’huishouden’ is Marnix duidelijk: „Emmie is wat meer van het koken, ik meer van het opeten!”