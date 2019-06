Claudia de Breij haakt in op Nationale Toplessdag

„Nationale Toplessdag. Als influencer moet je dan mee”, schrijft De Breij op Instagram. Toch is ze niet van plan mee te doen aan de dag van de blote borsten. „Maar ik heb zo’n leuk bovenstukje”, vindt ze. Waarbij ze haar uitspraak ook nog een kracht bijzet met de hashtag #baasineigenbovenstukje.

Het team van BlootGewoon! verzamelt zondag 23 juni zoveel mogelijk topless zonnende vrouwen op het strand van Noordwijk aan Zee in de goop een record te vestigen. Maar ook in je achtertuin kun je meedoen aan de Nationale Toplessdag, je moet dan wel even via sociale media laten weten dat je dat doet...