Premium Het beste van De Telegraaf

Op uitnodiging van prins Andrew? Nieuw beeld: Maxwell en Epstein op het landgoed van de Queen

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Niet een, niet twee, maar drie keer is de naam van de Britse prins Andrew inmiddels genoemd in de zaak tegen Ghislaine Maxwell, de ’madam’ van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Vooralsnog hoeft Andrew zich geen zorgen te maken: zijn naam is nog niet in verband gebracht met strafbare feiten. Toch moet een nooit eerder vertoonde foto, die deze week in de rechtbank is gepresenteerd, de hertog van York nieuwe kopzorgen geven...