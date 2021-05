Vriend TVOH-winnaar Dani overleden: ’Hij was mijn soulmate’

De zanger legt uit dat hij in eerste instantie twijfels had om een bericht te schrijven, omdat hij het niet wilde reduceren tot een Instagrambericht, maar gezien het feit veel van zijn volgers zijn vriend Azad kenden wilde hij het toch wereldkundig maken. „Deze week heeft de wereld de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet verloren. Hij was mijn soulmate. Ik probeer te geloven dat er iets is na de dood. Een plaats waar hij geen pijn meer heeft”, schrijft hij.

Ook maakt hij kenbaar voorlopig even tijd voor zichzelf te nemen. Uit het bericht valt op te maken dat Azad geboren werd in 1991.

Gevlucht vanwege geaardheid

Eerder maakte Dani in een introductiefilmpje voor het programma bekend dat hij wil zingen voor alle mensen die niet geaccepteerd worden wegens hun geaardheid. „Mijn allereerste vriendje kwam uit Syrië. Toen heb ik voor het eerst meegemaakt hoe het is om homo te zijn in een Midden-Oosterse gemeenschap. Ik vond het zo verschrikkelijk, het greep me heel erg aan. Hij was onterft, later was hij met een meid verloofd. Waardoor ik heel erg geïnspireerd raakte van ’wow, er zijn zoveel mensen met zo’n verhaal, die wil ik helpen, dat ze weten dat ze niet alleen zijn’.”

Ook vertelde hij dat Azad gevlucht uit zijn land was vanwege zijn geaardheid, omdat homoseksualiteit daar illegaal is. Zelf vertelde Azad al eens in het programma: „Ik mis mijn land, ik mis mijn familie, ik mis mijn stad.”