Raquel Welch: sekssymbool tegen wil en dank

Hoewel ze haar eerste bekendheid vergaarde met de sciencefictionfilm Fantastic Voyage, zorgden slechts drie zinnen in de daaropvolgende film voor de grote Hollywood-doorbraak voor Raquel Welch. De bikini van hertenhuid die de Amerikaanse actrice droeg in One Million Years BC in 1966 was sindsdien onlosmakelijk aan haar verbonden. De volgens buitenlandse media ’ultieme pin-up’ mag dan vooral haar carrière te danken hebben aan haar looks, ze was zeker geen dom gansje. Integendeel, naar verluidt had ze een IQ van 140. Woensdagavond werd bekend dat Welch eerder die ochtend op 82-jarige leeftijd overleed na een kort ziekbed.