’Dit is er over van de ooit zo gespierde Russell Crowe (54)’

Maar de 54-jarige Oscarwiannaar lijkt nu lichtjaren verwijderd van zijn eerdere gespierde fysiek, schrijft Daily Mail aan de hand van foto’s. Hierop is de bebaarde acteur te zien met een jonge vrouw – wel in vorm – tijdens een wandelingetje op Kings Road in Chelsea. En hoewel beiden sportief gekleed gingen, lijkt het erop dat Crowe de sportschool al een tijdje niet van binnen heeft gezien.

Dat kan de brunette naast hem niet deren. Zij legt vertrouwelijk haar arm om zijn schouders en lacht en grapt met hem, om even later op een bankje in het park een paar sigaretten weg te roken. Crowe, die in 2013 al bij zijn vrouw Danielle Spencer wegging, ontkende eerder al dat hij iets heeft met de jonge vrouw. Toen er foto’s van hen samen opdoken in Mexico liet hij weten dat zij zijn assistente was.