Verboden voor koninklijke hond

De hond van prins Vladimir en prinses Brigitta moest buiten blijven bij een roerloze soortgenoot terwijl zijn baasjes de expositie in de Amsterdamse Hermitage bezochten. Ⓒ FOTO Janiek Dam

Het museum De Hermitage in Amsterdam kreeg onverwacht bezoek. Prins Vladimir en Prinses Brigitta van Servië waren een paar dagen in Nederland en wilden per se de juwelententoonstelling in de Amsterdamse dependance van de beroemde museum in Sint Petersburg bezoeken.