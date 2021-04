Dubbel verlies Queen: op dag begrafenis Philip overlijdt een van haar adviseurs

Het is geen geheim dat koningin Elizabeth een grote interesse in dieren heeft. Zo had ze tijdens haar regeerperiode al meer dan dertig honden. Ook de paardensport is een van haar grote passies. Om haar te adviseren in alles wat te maken heeft met die races, werd in 2003 Sir Michael Oswald aangesteld als National Hunt Racing Adviser. Tussen 1970 en 2002 vervulde hij een soortgelijke rol voor de moeder van de Queen.

De twee zouden een hechte band gehad hebben. Vorig jaar koos Elizabeth er dan ook voor om hem de titel ‘Sir’ te geven.

Sir Michael Oswald overleed na een lang ziekbed.